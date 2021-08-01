Более 100 лесных пожаров потушили в Турции

«С 28 июля по 1 августа взяты под контроль 107 лесных пожаров. Продолжаются пять пожаров в провинциях Анталья (районы Манавгат, Гюндогмуш) и Мугла (Мармарис, Кёйджегиз, Милас)», - цитирует РИА Новости запись Пакдемирли.

В числе пожаров, которые удалось взять под контроль – возгорание в районе турецкого Бодрума, из отелей которого пришлось эвакуировать туристов. Среди них оказалось более 100 россиян.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоганстраны сообщил, что в провинции Мугла задержан подозреваемый в поджоге лесов на юге страны. «Есть один задержанный в Миласе. Если это диверсия, то наказать виновных – наш долг», – передает слова главы государства РИА Новости.