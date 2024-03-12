Недельный тур в Турцию на двоих весной обойдется россиянам в 150 тысяч рублей

Также он дал рекомендации по перелету россиянам, которые отправятся в страны, с которыми у РФ отсутствует прямое авиасообщение.

«Главный совет – если вы летите туда, где у нас нет прямого перелета, обязательно надо выписывать билет одним бланком. То есть, в одном билете у вас должно быть два-три рейса, если вы летите со стыковками. Это очень помогает в случае, когда рейсы задерживаются, стыковка слетает и так далее. У нас иногда туристы бронируют двумя разными авиакомпаниями, которые относятся к разным альянсам… В случае даже небольшой задержки, кода у вас время стыковки не позволяет это сделать (обычно меньше часа), то авиакомпания вправе просто вас не посадить на борт. А если у вас билет выписан одним бланком, то авиакомпания обязана вас отправить любым ближайшим рейсом, если произошел такой сбой стыковки», – резюмировал собеседник НСН.

Ранее сообщалось, что весной россияне поедут отдыхать в ОАЭ, Таиланд, на Мальдивы и Шри-Ланку, также популярность набирает Африка, передает «Радиоточка НСН».

