Недельный тур в Турцию на двоих весной обойдется россиянам в 150 тысяч рублей

Весной, за исключением майских праздников, выгоднее всего отдыхать в Турции, ОАЭ и на Шри-Ланке, отметил в эфире НСН Дмитрий Арутюнов.

Недельный тур в Турцию весной на двоих обойдется россиянам в 150 тысяч рублей с системой «все включено», рассказал генеральный директор «Арт-тур» Дмитрий Арутюнов в разговоре с НСН.

«До майских праздников, после и вообще весной выгодно отдыхать в Турции, потому что начало сезона, еще не все прогрелось, недельный тур может стоить в пределах 70-80 тысяч на человека в приличном отеле четыре звезды. В 150 тысяч рублей можно получить даже «все включено» на двоих. В том же самом Дубае можно найти приличный отель в пределах такой же суммы на неделю. На Шри-Ланке тоже хорошие цены, многие авиакомпании сейчас делают некий промоушен по ценам, идут скидки на перелеты», сказал Арутюнов.
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Также он дал рекомендации по перелету россиянам, которые отправятся в страны, с которыми у РФ отсутствует прямое авиасообщение.

«Главный совет – если вы летите туда, где у нас нет прямого перелета, обязательно надо выписывать билет одним бланком. То есть, в одном билете у вас должно быть два-три рейса, если вы летите со стыковками. Это очень помогает в случае, когда рейсы задерживаются, стыковка слетает и так далее. У нас иногда туристы бронируют двумя разными авиакомпаниями, которые относятся к разным альянсам… В случае даже небольшой задержки, кода у вас время стыковки не позволяет это сделать (обычно меньше часа), то авиакомпания вправе просто вас не посадить на борт. А если у вас билет выписан одним бланком, то авиакомпания обязана вас отправить любым ближайшим рейсом, если произошел такой сбой стыковки», – резюмировал собеседник НСН.

Ранее сообщалось, что весной россияне поедут отдыхать в ОАЭ, Таиланд, на Мальдивы и Шри-Ланку, также популярность набирает Африка, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/ Борис Бабанов
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