Карантина не будет? В АТОР оценили возможные ограничения Турции для россиян
Вице-президент АТОР Владимир Канторович не исключает введения более жестких мер для российских туристов.
Вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Владимир Канторович в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что Турции придётся искать баланс между ужесточением ограничений для туристов и экономикой: при жёстком карантине в страну просто никто не полетит.
Суточный прирост выявленных случаев COVID-19 в Турции 25 июля составил 14 тысяч 230, что является максимальным показателем с 11 мая, увеличившись с начала июля более чем втрое. На фоне такой тревожной статистики власти Турции могут ужесточить меры вплоть до прекращения авиасообщения с Россией в случае ухудшения в ней эпидемиологической обстановки, сообщил URA.RU президент «Уральской ассоциации туризма» Михаил Мальцев.
«Можно строить любые предположения, абсолютно все возможно. Все зависит от того, как будет развиваться ситуация. Какой там штамм, какое количество заболевших вдруг появится? Может, мы опять авиасообщение прекратим. Все ходим под Богом. Многие страны вводят какие-то дополнительные меры контроля. Может быть все, в эпоху коронавируса самое бессмысленно занятие – гадать, где и какие меры предпримут. Сейчас максимум, что Турция делает – контроль ПЦР-тестов. Заполняешь анкету и летишь. Все страны пытаются найти какой-то для себя компромисс, чтобы, с одной стороны, уровень заболеваемости сократить, с другой, не убить экономику», - отметил Канторович.
При этом Канторович уверен, что вводить обязательный карантин для российских туристов страна не будет, так как это приведет к фактическому закрытию направления, но возможно ужесточение проверок на границе.
«Все, конечно, зависит от формы карантина, но если это достаточно жесткий карантин, как мы его себе здесь в Москве представляем, то это фактически равнозначно закрытию направления, потому что никто не полетит, чтобы провести первую неделю в четырех стенах, никуда не выходя. Но карантин карантину рознь. Например, в Латвии карантин позволяет сколько угодно гулять, нельзя только ходить в места массового скопления людей, в магазин можно, в аптеку можно, гулять можно. Все это надо изучать. Поскольку в Турции люди, так или иначе, попадают в места массового скопления под названием «пляж», если это будет запрещено, то речь идет о жестком карантине и вряд ли кто-то полетит. Я не думаю, что они будут вводить карантин. Если будут какие-то меры промежуточные меры, то это, скорее всего, дополнительный контроль на границе»,- рассказал собеседник «Радиоточки НСН».
Ранее глава ассоциации «Альянс туристических агентств» Наталья Осипова в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» заметила, что на данный момент условия въезда в Турцию для россиян довольно просты. По ее словам, если человек не болел и привился, он вылетает с тестом ПЦР, кроме детей до 6 лет, если человек переболел, он имеет право выехать со справкой об антителах или с тем же ПЦР, если человек привился, он вылетает с QR-кодом.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
6,1 млн+23 239 / сут.
Умерли
155 тыс.+727 / сут.
Выздоровели
5,5 млн+16 200 / сут.
- Пожилые москвичи после вакцинации могут получить подарочный набор «С заботой о здоровье»
- Чубайс озвучил возможные потери России из-за отказа мировой экономики от углеводородов
- Песков ответил на протест Японии из-за поездки Мишустина на Курилы
- Песков оценил ситуацию с COVID-19 в России
- Российские саблистки Великая и Позднякова встретятся в финале ОИ в Токио
- Экс-солист группы «Чай вдвоём» подал в суд на Монеточку
- Турция опровергла возможность ограничений для россиян из-за коронавируса
- Российская саблистка Позднякова вышла в финал на ОИ в Токио
- Голикова заявила о необходимости продлить проект «санитарного щита» России до 2030 года
- РЖД возобновила продажу билетов по Транссибу после обрушения моста
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru