Карантина не будет? В АТОР оценили возможные ограничения Турции для россиян

Вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Владимир Канторович в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что Турции придётся искать баланс между ужесточением ограничений для туристов и экономикой: при жёстком карантине в страну просто никто не полетит.

Суточный прирост выявленных случаев COVID-19 в Турции 25 июля составил 14 тысяч 230, что является максимальным показателем с 11 мая, увеличившись с начала июля более чем втрое. На фоне такой тревожной статистики власти Турции могут ужесточить меры вплоть до прекращения авиасообщения с Россией в случае ухудшения в ней эпидемиологической обстановки, сообщил URA.RU президент «Уральской ассоциации туризма» Михаил Мальцев.

«Можно строить любые предположения, абсолютно все возможно. Все зависит от того, как будет развиваться ситуация. Какой там штамм, какое количество заболевших вдруг появится? Может, мы опять авиасообщение прекратим. Все ходим под Богом. Многие страны вводят какие-то дополнительные меры контроля. Может быть все, в эпоху коронавируса самое бессмысленно занятие – гадать, где и какие меры предпримут. Сейчас максимум, что Турция делает – контроль ПЦР-тестов. Заполняешь анкету и летишь. Все страны пытаются найти какой-то для себя компромисс, чтобы, с одной стороны, уровень заболеваемости сократить, с другой, не убить экономику», - отметил Канторович.