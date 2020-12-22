Эксперт: внутренний туризм станет основным в 2021 году
В наступающим году наиболее востребованным в России останется внутренний туризм.
Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин рассказал, что основным направлением отдыха станет юг России.
Субсидирование чартерных программ даст возможность слетать за небольшие деньги на Байкал, Сахалин и даже Камчатку, передает «Радио1».
В понедельник сообщалось, что российское правительство подготовило законопроект, который призван закрепить понятие «экологический туризм».
Вице-премьер Виктория Абрамченко отметила, что документ фактически вводит экологический туризм в правовое поле. По ее словам, законопроект даст возможность сохранения дикой природы и в то же время развития заповедных территорий.
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