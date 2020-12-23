Доктор Мясников рассказал об открытии границ в 2021 году
Телеврач Александр Мясников призвал россиян не надеяться, что в 2021 году все страны откроют свои границы после спада заболеваемости COVID-19. Соответствующее заявление он сделал в эфире программы «О самом главном», выпуск которой опубликован на YouTube.
Мясников отметил, что многие страны открывают границу лишь формально. Так, гостям Таиланда приходится две недели находиться на карантине и платить взнос, а прилетающим во Францию необходимо документально подтвердить, что они посещают страну для лечения. «Это не называется открыли», – заключил доктор.
Также телеведущий сделал прогноз нового пика заболеваемости коронавирусом. Врач заявил, что он ожидается в мае или начале лета 2021 года. Вместо путешествий за границу он посоветовал зрителям путешествовать по России.
В текущий момент Россия открыла авиасообщение с 39 странами. В большинстве случаев на въезжающих накладываются определенные ограничения, не все страны доступны для туризма.
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