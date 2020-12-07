Названы самые популярные города для отдыха на выходные

Выяснилось, что туристы, отправляющиеся в провинциальные города, бронировали поездки на период от двух до пяти ночей. За проживание они платили от 1 700 до 2500 тысяч рублей в сутки за двоих без завтрака.

По данным сервиса, самыми бюджетными оказались поездки в Тарусу и Боровск, а самыми дорогими — в Суздаль и Выборг.

Представители туристической отрасли Санкт-Петербурга ранее потребовали от городских властей смягчить ограничения, введённые на новогодние праздники из-за пандемии коронавируса.

