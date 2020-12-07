Названы самые популярные города для отдыха на выходные
Чаще всего россияне отправлялись в экскурсионные поездки на выходные в города Московской, Владимирской, Ярославской, Калужской, Ленинградской областей. Об этом говорится в исследовании сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru.
Возглавил список Суздаль, далее следуют Истра, Углич, Выборг, Таруса и Боровск.
Выяснилось, что туристы, отправляющиеся в провинциальные города, бронировали поездки на период от двух до пяти ночей. За проживание они платили от 1 700 до 2500 тысяч рублей в сутки за двоих без завтрака.
По данным сервиса, самыми бюджетными оказались поездки в Тарусу и Боровск, а самыми дорогими — в Суздаль и Выборг.
Представители туристической отрасли Санкт-Петербурга ранее потребовали от городских властей смягчить ограничения, введённые на новогодние праздники из-за пандемии коронавируса.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
2,5 млн+28 142 / сут.
Умерли
43 597+456 / сут.
Выздоровели
2,0 млн+18 850 / сут.
- Трутнев предложил считать жителей Аляски гражданами РФ
- «Остаётся напряжённой». Попова оценила ситуацию с COVID-19 в России
- Мишустин поручил губернаторам подготовиться к доставке вакцин от COVID-19
- Роспотребнадзор получит более 85 млн рублей на COVID-тесты для других стран
- Названы самые популярные города для отдыха на выходные
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru