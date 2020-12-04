Турбизнес Петербурга требует смягчить COVID-ограничения на Новый год

Представители туристической отрасли Санкт-Петербурга требуют от городских властей смягчит ограничения, введённые на новогодние праздники из-за пандемии коронавируса. Письмо с такой просьбой на имя губернатора Александра Беглова направили участники межотраслевого координационного совета гостеприимства и услуг.

В послании они предлагают, в частности снят запрет на работу заведений общественного питания в новогодние дни. Введённые запреты авторы обращения называют «дискриминацией» по отраслевому принципу, а также указывают на неравную конкуренцию между регионами.

Представители общепита напоминают, что их отрасль ещё не оправилась после первой самоизоляции. После локдауна 40% таких предприятий вообще не возобновили свою деятельность. Новые ограничения, по мнению авторов письма, просто уничтожат мелкий бизнес в сфере общепита.

Кроме того, тотальный отказ от поездок туристов в северную столицу на Новый год отрицательно скажется на всей отрасли, предупреждают авторы письма. Они требуют компенсировать свои убытки из бюджета, если ограничения вступят в силу в полном объёме.

