Туры в Абхазию стали в среднем дешевле внутрироссийских направлений
Отдых в Абхазии в среднем стоит меньше, чем туры внутри России, рассказали в пресс-службе агрегатора туров «Турвизор».
Так, недельный отдых на двоих в Новый Афон или Гагры с вылетом в ближайшие дни из Москвы обойдется россиянам от 27 тысяч рублей.
Если сравнивать недельный тур в Абхазию с таким же, но внутри России, то его цена стартует от 24 тысяч рублей, отмечает «Газета.Ru». Однако, как уточняют эксперты, такие предложения носят единичный характер и не включают ряд затрат, например, на трансфер из аэропорта до отеля. Большая часть туров по России начинается от 32-33 тысяч рублей. За эту цену можно даже урвать тур на Алтай.
Стоимость тура на двоих в Египет начинается от 49 тысяч рублей, в Турцию - 52 тысячи рублей, ОАЭ - от 70 тысяч рублей.
Ранее стало известно, что спрос россиян на туры в Абзахию вновь начал расти после снижения интереса в декабре, напоминает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru