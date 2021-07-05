На Кипре признали российские сертификаты о вакцинации
Кипр признал российские сертификаты о вакцинации, привитым туристам из России не нужно будет сдавать тест на коронавирус. Об этом РИА Новости сообщил министр туризма Кипра Саввас Пердиос.
По его словам, Россия входит в «красную категорию» стран по распространению коронавируса, что требует сдачи двух ПЦР-тестов для российских туристов.
Министр отметил, что Кипр признает российские вакцины, а также направление само можно считать безопасным, так как 65% местного населения вакцинированы.
Пердиос подчеркнул, что с 28 июня число рейсов из Москвы и других российских регионов постоянно растет.
Ранее сообщалось, что Австрия исключила Россию из списка «опасных» стран из-за ситуации с коронавирусом.
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