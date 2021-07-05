На Кипре признали российские сертификаты о вакцинации

Кипр признал российские сертификаты о вакцинации, привитым туристам из России не нужно будет сдавать тест на коронавирус. Об этом РИА Новости сообщил министр туризма Кипра Саввас Пердиос.

По его словам, Россия входит в «красную категорию» стран по распространению коронавируса, что требует сдачи двух ПЦР-тестов для российских туристов.