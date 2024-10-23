Минтранс: Российские авиакомпании готовятся возобновить полеты в Малайзию

Российские авиакомпании готовятся возобновить полеты в Малайзию, а РФ готова рассмотреть заявки на полеты от перевозчиков этой страны, сообщил Минтранс РФ.

Замглавы Минтранса РФ Владимир Потешкин отметил, для запуска прямых рейсов нужно получить согласие от наземных служб аэропортов Малайзии для обслуживания и заправки топливом воздушных судов РФ. Помимо этого, полеты будут зависеть от экономической целесообразности для перевозчиков и интереса со стороны туристов.

Турция, Абхазия и Казахстан стали самыми популярными странами у российских туристов

В министерстве подчеркнули, что с 21 по 25 октября запланированы двусторонние переговоры с делегациями 29 стран.

Ранее сообщалось, что турпоток из России в Японию в 2024 году вырос в 2,4 раза относительно уровня 2023 года. За девять месяцев Японию посетили 63,9 тысячи россиян, что на 136,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости//Владимир Сергеев
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