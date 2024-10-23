Минтранс: Российские авиакомпании готовятся возобновить полеты в Малайзию

В министерстве подчеркнули, что с 21 по 25 октября запланированы двусторонние переговоры с делегациями 29 стран.

Ранее сообщалось, что турпоток из России в Японию в 2024 году вырос в 2,4 раза относительно уровня 2023 года. За девять месяцев Японию посетили 63,9 тысячи россиян, что на 136,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года, передает «Радиоточка НСН».

