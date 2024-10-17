АТОР: Турпоток в Японию в 2024 году вырос в 2,4 раза
Турпоток из России в Японию в 2024 году вырос в 2,4 раза относительно уровня 2023 года, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).
За девять месяцев 2024 года Японию посетили 63,9 тысячи россиян, что на 136,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Как уточнили в АТОР, турпоток в Японию пока не достиг допандемийных значений, однако демонстрирует стабильный рост даже с отсутствием прямых рейсов. Большая часть россиян посещает страну с пересадками в Китае.
Ранее сообщалось, что турпоток россиян в Таиланд в сентябре 2024 года увеличился на 11% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Согласно данным, Россия уступает лидирующему Китаю, Малайзии, Южной Корее и Индии, однако лидирует по числу туристов из числа неазиатских стран, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru