Генконсульство РФ проверит данные об отравлении граждан в турецком отеле

Генконсульство России в Анталье отреагировало на отравление россиян в отеле, сообщает РИА Новости.

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Там заявили, что проверят информацию об отравлении. Пока каких-либо обращений со стороны российских граждан не поступало.

До этого российские туристы рассказали о массовом отравлении в отеле.

Ранее посетители двух кафе Благовещенска отравились шаурмой, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Галайда Екатерина, НСН
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