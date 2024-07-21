Генконсульство РФ проверит данные об отравлении граждан в турецком отеле

Там заявили, что проверят информацию об отравлении. Пока каких-либо обращений со стороны российских граждан не поступало.

До этого российские туристы рассказали о массовом отравлении в отеле.

Ранее посетители двух кафе Благовещенска отравились шаурмой, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

