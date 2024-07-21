Генконсульство РФ проверит данные об отравлении граждан в турецком отеле
21 июля 202401:01
Генконсульство России в Анталье отреагировало на отравление россиян в отеле, сообщает РИА Новости.
Там заявили, что проверят информацию об отравлении. Пока каких-либо обращений со стороны российских граждан не поступало.
До этого российские туристы рассказали о массовом отравлении в отеле.
Ранее посетители двух кафе Благовещенска отравились шаурмой, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Зеленский внесет в Раду законопроекты о продлении военного положения
- В Краснодаре после митинга жителей свет и вода вернулись в дома
- Генконсульство РФ проверит данные об отравлении граждан в турецком отеле
- Актер из сериала «Поросль» Каракорский умер в 66 лет
- Врач сообщил об улучшении состояния заразившегося коронавирусом Байдена
- «Зенит» разгромил «Крылья Советов» в стартовом туре РПЛ
- В Роспотребнадзоре заявили о единичных случаев листериоза в России
- Жители двух улиц в Анапе остались без света из-за аварии на подстанции
- На Кубани три человека погибли при столкновении пяти машин
- Украинские БПЛА атаковали пять населенных пунктов Белгородской области
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru