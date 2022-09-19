Частный турецкий банк прекратил работу с «Миром»
Крупнейший турецкий частный банк IS Bankasi приостановил работу с российской платежной системой «Мир». Об этом сообщил турецкий телеканал Halk TV. По данным канала, это принято после того, как кредитная организация получила предупреждение о возможных санкциях со стороны Минфина США.
На прошлой неделе Управление по иностранным делам Министерства финансов США объявило, что оно поставило платежную систему «Мир» под наблюдение и готово ввести санкции против тех, кто способствует распространению использования российской платежной системы «Мир» за пределами России. В администрации крупнейшего частного банка Турции по размеру активов заявили, что оценили заявление американского Минфина и приостановили использование системы.
Как уточняют СМИ, IS Bankasi являлся одним из пяти крупнейших банков Турции, которые подключены к платёжной системе «Мир». Как сообщили в российском генконсульстве в Анталье и генконсульстве РФ в Стамбуле, обращений от граждан России с жалобами на работу карт отечественной платежной системы «Мир» в Турции не поступало.
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