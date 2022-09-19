Дипломаты РФ в Турции не получали жалоб от россиян на работу карт «Мир»

Отмечается, что жалобы не поступали как в генконсульство в Анталье, так и к дипломатам в Стамбуле.

Глава Национальной системы платежных карт (НСПК) Владимир Комлев попал в черный список Минфина США, сама НСПК — оператор платежной системы «Мир» — пока не попала под санкции, однако Вашингтон запугивает финансовые организации третьих стран последствиями использования системы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

