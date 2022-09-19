Дипломаты РФ в Турции не получали жалоб от россиян на работу карт «Мир»
Обращений от граждан России с жалобами на работу карт отечественной платежной системы «Мир» в Турции не поступали, сообщает ТАСС со ссылкой на российское генконсульство в Анталье и генконсульстве РФ в Стамбуле.
Отмечается, что жалобы не поступали как в генконсульство в Анталье, так и к дипломатам в Стамбуле.
Глава Национальной системы платежных карт (НСПК) Владимир Комлев попал в черный список Минфина США, сама НСПК — оператор платежной системы «Мир» — пока не попала под санкции, однако Вашингтон запугивает финансовые организации третьих стран последствиями использования системы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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