Дипломаты РФ в Турции не получали жалоб от россиян на работу карт «Мир»

Обращений от граждан России с жалобами на работу карт отечественной платежной системы «Мир» в Турции не поступали, сообщает ТАСС со ссылкой на российское генконсульство в Анталье и генконсульстве РФ в Стамбуле.

Шри-Ланка обсуждает с Россией возможность присоединиться к платежной системе «Мир»

Отмечается, что жалобы не поступали как в генконсульство в Анталье, так и к дипломатам в Стамбуле.

Глава Национальной системы платежных карт (НСПК) Владимир Комлев попал в черный список Минфина США, сама НСПК — оператор платежной системы «Мир» — пока не попала под санкции, однако Вашингтон запугивает финансовые организации третьих стран последствиями использования системы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ТуризмБанковские КартыТурция
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры