«Без туристов плохо»: Болгарский депутат заявил о массовой поддержке России в стране
Санкции, из-за которых Болгария осталась без туристов из России, могут побудить многих жителей страны бойкотировать парламентские выборы, заявил НСН в эксклюзивном интервью на ВЭФ депутат Национальной ассамблеи Иван Петков Богомилов.
Болгарии необходимы российские туристы, а сейчас их практически нет, страна переживает туристический кризис, заявил корреспонденту НСН в эксклюзивном интервью депутат Болгарской социалистической партии Иван Петков Богомилов на Восточном экономическом форуме.
«До санкций у нас были российские туристы, они покупали недвижимость, но сейчас они все распродали. Этот летний сезон был неудачным для нас, потому что совсем не было туристов. Владельцы отелей Болгарии говорят, что нам нужны русские туристы. После октябрьских выборов, когда у нас появится постоянное правительство, я надеюсь, мы будем снова сближаться с Россией. В Болгарии много людей вовлечено в сферу туризма, они могут пойти выступить против правительства с антироссийской риторикой», - пояснил он.
По его словам, большинство болгар поддерживает Россию и поэтому не приходит голосовать на выборы, явка рекордно низкая.
«Большая часть нашего общества поддерживает РФ. Мы идем на выборы в седьмой раз за три года. И каждые выборы у нас все меньше и меньше людей идет голосовать, последний раз явка составила всего 30%. Потому что большинство людей не доверяет партиям. Многие не идут на выборы, чтобы выразить поддержку России. По статистике, которую предоставил ЕС, 80% населения Болгарии поддерживает Россию. Мы думаем, что на грядущих выборах будет рекордно низкая явка», - подытожил он.
Ранее в интервью корреспонденту НСН Петков Богомилов также рассказал, что граждане Болгарии платят высокие налоги из-за антироссийских санкций.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Палад Бюльбюль оглы и Борис Эйфман получат Эрмитажную премию
- «Это не преступление»: Юрист назвал пиаром скандал Mia Boyka с девочкой-квадробером
- Минфин РФ нарастит в семь раз объем покупки валюты/золота с 6 сентября
- «5,5 млрд за полгода»: В сфере МСП заняты 260 тысяч женщин-предпринимателей
- В Сбербанке допустили повышение или сохранение ключевой ставки
- Шедевры Фаберже представят на выставке в Музее истории Дальнего Востока
- МО РФ: ВС РФ нанесли групповой удар по предприятиям ОПК Украины во Львове
- «Без туристов плохо»: Болгарский депутат заявил о массовой поддержке России в стране
- В Каменском районе под Ростовом локализовали пожар на топливном складе
- Минобороны России сообщило об освобождении Карловки и Пречистовки в ДНР
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru