АТОР: Бюджетные туры в Турцию, ОАЭ и Египет подорожали на 15%

Самый бюджетный тур на новогодние праздники на двоих в Египет, Турцию или ОАЭ подорожал на 15% по сравнению с 2023 годом и обойдется россиянам в среднем в 200 тысяч рублей, сообщила глава Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

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Вместе с тем она отметила, что туры за границу на ноябрьские праздники в среднем за год подешевели на 15%. По ее словам, Турция будет на 20% дешевле, чем летом. ОАЭ и Египет – дороже, поскольку там начался сезон.

Ранее PR-директор сервиса путешествий МТС Travel Анастасия Самойлова в пресс-центре НСН рассказала, что большая часть россиян готовы потратить на новогоднее путешествие не больше 100 тысяч рублей на человека, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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