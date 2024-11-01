АТОР: Бюджетные туры в Турцию, ОАЭ и Египет подорожали на 15%

Вместе с тем она отметила, что туры за границу на ноябрьские праздники в среднем за год подешевели на 15%. По ее словам, Турция будет на 20% дешевле, чем летом. ОАЭ и Египет – дороже, поскольку там начался сезон.

Ранее PR-директор сервиса путешествий МТС Travel Анастасия Самойлова в пресс-центре НСН рассказала, что большая часть россиян готовы потратить на новогоднее путешествие не больше 100 тысяч рублей на человека, передает «Радиоточка НСН».

