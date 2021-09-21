Аргентина откроет границы для иностранных туристов с 1 октября
Власти Аргентины планируют впускать в страну граждан из соседних государств с 1 октября, а через месяц границы будут открыты для туристов со всего мира. С таким заявлением выступила глава Минздрава Аргентины Карла Виссотти.
«Планируем отменить карантин для аргентинцев, резидентов и иностранцев, приезжающих по работе, с 1 октября планируется разрешить въезд иностранцев из соседних стран без необходимости проходить карантин, а также постепенное открытие наземных границ», — заявила министр.
Она отметила, что, начиная с ноября, в страну смогут попасть туристы не только из соседних стран. При этом, невакцинированные иностранцы должны будут соблюдать карантин по прилете, пишет Газета.ру.
В свою очередь, власти Таиланда объявили о переносе даты открытия Бангкока для зарубежных туристов с 1 октября на 15 октября. Об этом сообщает местная газета Khaosod.
Согласно заявлению властей, Бангкок откроют для иностранцев в случае вакцинации 70% города. На текущий момент прививку поставили 37% жителей столицы.
В начале сентября сообщалось, что правительство Таиланда откроет Бангкок и другие туристические зоны для вакцинированных иностранных туристов 1 октября.,
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