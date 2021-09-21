Аргентина откроет границы для иностранных туристов с 1 октября

Власти Аргентины планируют впускать в страну граждан из соседних государств с 1 октября, а через месяц границы будут открыты для туристов со всего мира. С таким заявлением выступила глава Минздрава Аргентины Карла Виссотти.

«Планируем отменить карантин для аргентинцев, резидентов и иностранцев, приезжающих по работе, с 1 октября планируется разрешить въезд иностранцев из соседних стран без необходимости проходить карантин, а также постепенное открытие наземных границ», — заявила министр.

Она отметила, что, начиная с ноября, в страну смогут попасть туристы не только из соседних стран. При этом, невакцинированные иностранцы должны будут соблюдать карантин по прилете, пишет Газета.ру.