Альянс турагентств: Только Крым снизил цены на отели в 2023 году

«Есть, кто больше поднял цены - это Сочи, учитывая их монопольное положение как единственного открытого аэропорта на всем побережье. Сочинские отельеры это понимали и подняли цены на 30-40%. Отельеры Анапы и Геленджика подняли цена на 15-20%. Крымские же отельеры снизили цены на 30%. Это единственный регион России, который снизил цены. Честь и хвала им», - сказал собеседник НСН.

По его словам, российские туристы стали все чаще обращаться к турагентам для формирования своего отдыха внутри России.

«Если люди не могут путешествовать по миру, то они будут путешествовать по России. Есть положительная динамика по России. Прирост по деньгам у среднего российского турагента примерно плюс 20-30% по сравнению с прошлым годом. Все больше и больше людей приходят именно в турагентства, так как путешествовать самостоятельно становится все дороже и дороже. Мы смотрим с большим позитивом на то, что происходит в этом году», - отметил вице-президент Альянса турагентств.

Ранее Мкртчян в беседе с НСН заявил, что Турция, Кипр, Мальдивы и ОАЭ – сегодня самые безопасные туристические направления для россиян, передает «Радиоточка НСН».

