Альянс турагентств: Только Крым снизил цены на отели в 2023 году
Вице-президент Альянса турагентств России Алексан Мкртчян в пресс-центре НСН заявил, что крымские отельеры снизили цены на 30%.
«Есть, кто больше поднял цены - это Сочи, учитывая их монопольное положение как единственного открытого аэропорта на всем побережье. Сочинские отельеры это понимали и подняли цены на 30-40%. Отельеры Анапы и Геленджика подняли цена на 15-20%. Крымские же отельеры снизили цены на 30%. Это единственный регион России, который снизил цены. Честь и хвала им», - сказал собеседник НСН.
По его словам, российские туристы стали все чаще обращаться к турагентам для формирования своего отдыха внутри России.
«Если люди не могут путешествовать по миру, то они будут путешествовать по России. Есть положительная динамика по России. Прирост по деньгам у среднего российского турагента примерно плюс 20-30% по сравнению с прошлым годом. Все больше и больше людей приходят именно в турагентства, так как путешествовать самостоятельно становится все дороже и дороже. Мы смотрим с большим позитивом на то, что происходит в этом году», - отметил вице-президент Альянса турагентств.
Ранее Мкртчян в беседе с НСН заявил, что Турция, Кипр, Мальдивы и ОАЭ – сегодня самые безопасные туристические направления для россиян, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- «Она не предатель»: экс-тренер Исинбаевой заступился за спортсменку
- Рекорд жары за 85 лет побит в турецком Измире
- ВЦИОМ: Больше половины россиян верят в Бога
- Высоту орбиты МКС подняли перед встречей «Союза МС-24»
- СМИ обнародовали размер пенсии Боярского
- Украинскую саблистку дисквалифицируют на 60 дней за отказ пожать руку Смирновой
- Мизулина: Росмолодежь запретила песню Алёны Швец на трех платформах
- Европейский центробанк повысил базовую ставку до 4,25 процента
- Путин оценил потери украинской армии в бронетехнике
- Глава Минэнерго назвал недооцененной нынешнюю цену на нефть
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru