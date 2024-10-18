«Зенит» разгромил со счетом 5:0 «Акрон» в матче РПЛ
Футбольный клуб «Зенит» (Санкт-Петербург) нанес сокрушительное поражение (5:0) своим соперникам из Тольятти («Акрон») в ходе 12-го тура Российской премьер-лиги. Об этом сообщил портал Lenta.ru.
Матч состоялся на стадионе «Самара-Арена». Голами отличились полузащитник Андрей Мостовой (16-я и 39-я минуты), нападающий Матео Кассьерра (45-я минута), форвард Лусиано Гонду (52-я минута) и полузащитник Артур Гимараэс (85-я минута).
В ходе встречи повредил мышцу бедра нападающий «Акрона» Артем Дзюба. Его заменили на девятой минуте.
Сейчас «Зенит» находится на первом месте с 29 очками в активе, «Акрон» занимает восьмую позицию с 12 очками.
Ранее стало известно, что сборная России по футболу не будет играть со сборной Пакистана.
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