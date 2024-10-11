Молодежная сборная РФ по футболу разгромила команду Китая со счетом 6:0

Молодежная футбольная сборная России обыграла команду Китая в товарищеском матче, встреча завершилась со счетом 6:0 в пользу россиян.

Матч прошел на тренировочной базе Китайской футбольной ассоциации в уезде Сянхэ в провинции Хэбэй. В ходе встречи голы в ворота соперника забили Игорь Дмитриев, Никита Салтыков, Илья Родионов, Александр Чупаев и Кирилл Никишин.

Российская команда проведет второй товарищеский матч против молодежной сборной Китая 14 октября.

Между тем в Сирийской ассоциации футбола сообщили, что национальная команда республики сыграет в товарищеском матче со сборной России 19 ноября, пишет RT.

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ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
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