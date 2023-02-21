Захарян опроверг переход в турецкий «Галатасарай»

Полузащитник сбороной России по футболу Арсен Захарян, выступающий за московское «Динамо», опроверг информацию ряда СМИ, о его скором переходе в турецкий «Галатасарай», сообщает «Интерфакс».

По словам, футболиста в его планы не входит переезд в Турцию.

Футбольная сборная России объявила расширенный состав на осенний сбор

«Я не рассматриваю вариант с продолжением карьеры в "Галатасарае" по личным причинам», - подчеркнул Захарян.

Ранее, как сообщала НСН, «Челси» намеривался купить игрока «Динамо» за 15 млн евро, но сделка оказалась невозможной из-за санкций в отношении РФ.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Павел Бедняков
ТЕГИ:Динамо МоскваФутболЧемпионат России По ФутболуФутболист
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры