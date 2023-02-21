Захарян опроверг переход в турецкий «Галатасарай»
Полузащитник сбороной России по футболу Арсен Захарян, выступающий за московское «Динамо», опроверг информацию ряда СМИ, о его скором переходе в турецкий «Галатасарай», сообщает «Интерфакс».
По словам, футболиста в его планы не входит переезд в Турцию.
«Я не рассматриваю вариант с продолжением карьеры в "Галатасарае" по личным причинам», - подчеркнул Захарян.
Ранее, как сообщала НСН, «Челси» намеривался купить игрока «Динамо» за 15 млн евро, но сделка оказалась невозможной из-за санкций в отношении РФ.
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