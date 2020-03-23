Япония заявила о невозможности проведения Олимпиады-2020

Абэ заявил, что ситуация в мире сложилась такая, что она не позволяет провести Игры. При этом японский премьер добавил, что намерен обсудить вопрос отмены Олимпиады с главой Международного олимпийского комитета (МОК) Томасом Бахом.

Отметим, что вопрос отмены или переноса Олимпиады из-за пандемии поднимался неоднократно. Не дожидаясь решения, Канада заявила, что не отправит своих спортсменов в Токио, сообщает RT.

На прошлой неделе из-за коронавируса был отменен музыкальный конкурс «Евровидение», который должен был пройти в голландском Роттердаме.

