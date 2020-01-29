WADA выявило подмену данных 145 спортсменов в московской лаборатории

Всемирное антидопинговое агентство идентифицировало проведение манипуляций с данными 145 из 298 спортсменов, которые стали подозреваемыми после проверки базы московской антидопинговой лаборатории. Об этом руководитель отдела расследований WADA Гюнтер Юнгер рассказал германскому изданию Frankfurter Allgemeine Zeitung.

По словам функционера WADA, уже точно установлено, какие именно данные были стёрты и в какое время. При этом восстановить получилось не всю информацию. Как подчеркнул Юнгер, анализу будут подвергнуты все 298 подозрительных проб.