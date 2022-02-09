Вяльбе объявила бойкот норвежским журналистам после публикации о россиянах на ОИ-2022
Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе объявила бойкот журналистам из Норвегии после публикации о проблемах с допингом у российских спортсменов. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».
Ранее журналист NRK Ян Петтер Сальтведт после золота россиянина Александра Большунова в скиатлоне на Олимпийских играх написал, что спортсмена и его соотечественников не должно быть в Пекине. Серебряный призер этих соревнований Денис Спицов назвал материал провокацией, напомнив о проблемах с допингом у норвежских спортсменов.
Глава федерации подчеркнула, что отказалась общаться с журналистами из Норвегии после спринта.
«Это нарушение всех мыслимых или немыслимых законов. Ни я, ни мои спортсмены ни разу не вспомнили про дисквалификации их спортсменов, которых было немало. <...> Какие-то недоумки решили стать читаемыми и прикрыли неудачу первой гонки таким способом», — подчеркнула Вяльбе.
Глава ФЛГР потребовала от норвежцев публичных извинений.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
13,3 млн+183 тыс. / сут.
Умерли
337 тыс.+669 / сут.
Выздоровели
10,8 млн+97 163 / сут.
- Саакашвили объяснил, почему Лукашенко не признаёт Абхазию и Южную Осетию
- В Кремле отвергли слова Борреля об «авторитарном партнёрстве» России и Китая
- Мужские голову и руки нашли на заводе в Москве
- «Этого не может быть!»: Тарасова уверена в допинг-чистоте фигуристов РФ на Олимпиаде
- «Угроза и шантаж». Рябков оценил заявления США о превентивных санкциях
- Путин не планирует посещать российско-белорусские учения «Союзная решимость»
- В Роспотребнадзоре назвали сроки спада новой COVID-волны
- Басманный суд до конца марта продлил запреты Рашкину
- В Кремле призвали дождаться официальных разъяснений по переносу награждения фигуристов в Пекине
- В Кремле прокомментировали переговоры Макрона и Зеленского
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru