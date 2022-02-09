Вяльбе объявила бойкот норвежским журналистам после публикации о россиянах на ОИ-2022

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе объявила бойкот журналистам из Норвегии после публикации о проблемах с допингом у российских спортсменов. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Норвежский журналист назвал «театром» победу Большунова на Олимпиаде

Ранее журналист NRK Ян Петтер Сальтведт после золота россиянина Александра Большунова в скиатлоне на Олимпийских играх написал, что спортсмена и его соотечественников не должно быть в Пекине. Серебряный призер этих соревнований Денис Спицов назвал материал провокацией, напомнив о проблемах с допингом у норвежских спортсменов.

Глава федерации подчеркнула, что отказалась общаться с журналистами из Норвегии после спринта.

«Это нарушение всех мыслимых или немыслимых законов. Ни я, ни мои спортсмены ни разу не вспомнили про дисквалификации их спортсменов, которых было немало. <...> Какие-то недоумки решили стать читаемыми и прикрыли неудачу первой гонки таким способом», — подчеркнула Вяльбе.

Глава ФЛГР потребовала от норвежцев публичных извинений.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ДопингНорвегияОлимпийские ИгрыЛыжные Гонки
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры