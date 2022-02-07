Норвежский журналист назвал «театром» победу Большунова на Олимпиаде
Норвежский журналист Ян Петтер Сальтведт раскритиковал золотую медаль россиянина Александра Большунова в скиатлоне на Олимпиаде-2022 в Пекине.
«Александр Большунов выиграет столько золотых медалей, сколько сможет. Единственная проблема — его и других российских спортсменов не должно быть на этой Олимпиаде», - цитирует Сальтведта «Чемпионат».
Он назвал «маленьким театром» и «пародией на вердикт» то, что российские спортсмены выступают на Олимпиаде в Пекине, напомнив о допинговых скандалах на Играх в Ванкувере и Сочи.
Ранее американский журналист издания FasterSkier Натаниэль Херц после победы Большунова задал россиянину вопрос о допинге.
Депутат Госдумы Дмитрий Свищев назвал Херца провокатором и призвал лишать ему подобных аккредитации. Он напомнил, что у Большунова никогда не было проблем с допингом. По мнению парламентария, вопрос «был задан с целью оскорбить представителя российской команды».
Согласно прогнозу американской компании «Gracenote», Норвегия должна выиграть медальный зачет Олимпиады в Пекине, а Россия – занять третье место. Однако на данный момент российская сборная идет на первом месте по общему количеству медалей и на втором после Швеции по количеству золотых медалей.
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