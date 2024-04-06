Винер хочет созвать совет для принятия решения по участию России в Олимпиаде
Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер призвала созвать тренерский состав для принятия решения по участию российских спортсменов в Олимпийских играх 2024 года, которые пройдут в Париже. Об этом сообщает РИА Новости.
Винер выразила мнение, что российским спортсменам не нужно участвовать в грядущей Олимпиаде из-за пренебрежительного отношения Международного олимпийского комитета.
По словам Винер, в спорте существует жесточайшая конкуренция, однако в настоящее время президент ВФХГ не видит смысла в этой конкуренции и в борьбе «не на жизнь, а на смерть».
Ранее Винер заявила, что спортсмены из России, которые намерены выступать на летней Олимпиаде-2024 в Париже без национальной символики, являются людьми без страны, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru