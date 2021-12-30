В «Зените» опровергли слухи о нежелании Дзюбы продлевать контракт с клубом

Генеральный директор футбольного клуба «Зенит» Александр Медведев заявил, что информация об отказе Артём Дзюбы продлевать контракт с командой не соответствует действительности, сообщает РИА Новости.

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По его словам, в контракте футболиста есть опция автоматического продления, если в сезоне-2021/22 он проведет на поле не менее 70% игрового времени.

«Выполняется ли она станет понятно ближе к концу сезона. Всё, что пишут сейчас не имеет под собой никаких оснований», — резюмировал Медведев.

Ранее журналист Экрем Конур в своём Twitter написал, что нападающий петербургского «Зенита» Артём Дзюба отказался продлевать контракт с клубом. По его словам, у футболиста уже много предложений от отечественных и европейских футбольных клубов.

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