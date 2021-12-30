СМИ: Дзюба отказался продлевать контракт с «Зенитом»
30 декабря 202113:01
Нападающий петербургского «Зенита» Артем Дзюба отказался от продления контракта с клубом. Об этом сообщил в Twitter журналист Экрем Конур.
Как отмечает источник, у российского форварда уже много предложений от отечественных и европейских футбольных клубов.
Дзюба выступает за «Зенит» с 2015 года. В уходящем году форвард провел за петербургскую команду 24 матчей, отличившись 10 забитыми мячами и девятью результативными передачами.
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30 декабря 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru