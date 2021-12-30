СМИ: Дзюба отказался продлевать контракт с «Зенитом»

Как отмечает источник, у российского форварда уже много предложений от отечественных и европейских футбольных клубов.

Дзюба выступает за «Зенит» с 2015 года. В уходящем году форвард провел за петербургскую команду 24 матчей, отличившись 10 забитыми мячами и девятью результативными передачами.

