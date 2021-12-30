СМИ: Дзюба отказался продлевать контракт с «Зенитом»

Нападающий петербургского «Зенита» Артем Дзюба отказался от продления контракта с клубом. Об этом сообщил в Twitter журналист Экрем Конур.

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Как отмечает источник, у российского форварда уже много предложений от отечественных и европейских футбольных клубов.

Дзюба выступает за «Зенит» с 2015 года. В уходящем году форвард провел за петербургскую команду 24 матчей, отличившись 10 забитыми мячами и девятью результативными передачами.

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ТЕГИ:ФутболФК "Зенит"Артем Дзюба
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