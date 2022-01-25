Песков признал необходимость диалога со спортивными болельщиками по теме Fan ID

С фанатскими объединениями, протестующими против введения паспортов болельщика Fan ID, нужно строить диалог и проводить разъяснительную работу. Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

«Необходим диалог с фанатскими объединениями, необходима разъяснительная работа. Может быть, просто эти участники не понимают каких-то нюансов, нужно разъяснять», — передает слова Пескова РБК.

24 января фанаты московского ФК «Спартак» объявили, что будут бойкотировать все матчи, для доступа на которые будет необходим паспорт болельщика. При этом закон начнет действовать лишь летом. Введение Fan ID не одобрили фанаты ФК «Зенит», «Ростов» и других.

Ранее известный фанат «Спартака», один из лидеров движения «Гладиаторы» Василий Степанов, также известный как Вася Киллер заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН», что введение в России паспортов болельщиков (Fan ID) приведет к тому, что они уйдут со стадионов в бары.

