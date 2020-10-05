В Госдуме оценили вероятность проведения матчей РПЛ без зрителей

Депутат Госдумы Дмитрий Свищев прокомментировал информацию о том, что московские матчи Российской премьер-лиги (РПЛ) из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции могут пройти при пустых трибунах. Парламентарий подчеркнул, что всё будет зависеть от развития ситуации, пишет Sport24.

«Конечно, все массовые и спортивные мероприятия могут попасть в список запрещенных в данный момент. Мы должны отнестись к этому с пониманием», — заявил Свищев.

При этом, он подчеркнул, что стадион должен быть местом, где безопасно находиться.

Ранее в мэрии Москвы обсудили возможное закрытие трибун на матчах под эгидой РФС, об этом сообщает «Чемпионат.com». Отмечалось, что власти могут закрыть трибуны как полностью, так и частично.