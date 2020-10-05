В Госдуме оценили вероятность проведения матчей РПЛ без зрителей
Депутат Госдумы Дмитрий Свищев прокомментировал информацию о том, что московские матчи Российской премьер-лиги (РПЛ) из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции могут пройти при пустых трибунах. Парламентарий подчеркнул, что всё будет зависеть от развития ситуации, пишет Sport24.
«Конечно, все массовые и спортивные мероприятия могут попасть в список запрещенных в данный момент. Мы должны отнестись к этому с пониманием», — заявил Свищев.
При этом, он подчеркнул, что стадион должен быть местом, где безопасно находиться.
Ранее в мэрии Москвы обсудили возможное закрытие трибун на матчах под эгидой РФС, об этом сообщает «Чемпионат.com». Отмечалось, что власти могут закрыть трибуны как полностью, так и частично.
Между тем, 30 сентября стало известно, что в Российском футбольном союзе не рассматривают приостановку чемпионата страны из-за коронавируса. Президент РФС Александр Дюков на специальной пресс-конференции заявил, что в организации пока не видят серьёзных предпосылок для того, чтобы обсуждать данный вопрос, сообщает «Чемпионат».
Дюков отметил, что ситуация с COVID-19 становится более сложной, и в РФС готовятся к различным сценариям развития событий. Однако в данный момент все исходят из того, что до Нового года и РПЛ, и ФНЛ, точно смогут провести те матчи, которые были запланированы.
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