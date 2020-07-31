Футбольные матчи в России больше не будут переносить из-за коронавируса

Российские футбольные клубы проголосовали против переносов матчей из-за COVID-19. Об этом сообщается на сайте Российской премьер-лиги.

Это решение вступит в силу с нового сезона.

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"Начиная с сезона-2020/21, переносы матчей из-за заболевания игроков COVID-19 осуществляться не будут", - сообщили в РПЛ.

В минувшем сезоне широкий резонанс вызвал матч «Сочи» - «Ростов». В команде из Ростова-на-Дону появились больные коронавирусом. Однако в итоге игра состоялась, но на поле вышли молодые игроки из академии «Ростова», встреча завершилась со счетом 10:1 в пользу сочинцев. Впоследствии главный тренер «Ростова» Валерий Карпин раскритиковал руководство РПЛ.


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ФОТО: РИА Новости
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