Футбольные матчи в России больше не будут переносить из-за коронавируса

"Начиная с сезона-2020/21, переносы матчей из-за заболевания игроков COVID-19 осуществляться не будут", - сообщили в РПЛ.

В минувшем сезоне широкий резонанс вызвал матч «Сочи» - «Ростов». В команде из Ростова-на-Дону появились больные коронавирусом. Однако в итоге игра состоялась, но на поле вышли молодые игроки из академии «Ростова», встреча завершилась со счетом 10:1 в пользу сочинцев. Впоследствии главный тренер «Ростова» Валерий Карпин раскритиковал руководство РПЛ.



