Футбольные матчи в России больше не будут переносить из-за коронавируса
Российские футбольные клубы проголосовали против переносов матчей из-за COVID-19. Об этом сообщается на сайте Российской премьер-лиги.
Это решение вступит в силу с нового сезона.
"Начиная с сезона-2020/21, переносы матчей из-за заболевания игроков COVID-19 осуществляться не будут", - сообщили в РПЛ.
В минувшем сезоне широкий резонанс вызвал матч «Сочи» - «Ростов». В команде из Ростова-на-Дону появились больные коронавирусом. Однако в итоге игра состоялась, но на поле вышли молодые игроки из академии «Ростова», встреча завершилась со счетом 10:1 в пользу сочинцев. Впоследствии главный тренер «Ростова» Валерий Карпин раскритиковал руководство РПЛ.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
840 тыс.+5 482 / сут.
Умерли
13 963+161 / сут.
Выздоровели
638 тыс.+8 755 / сут.
- Названа дата возобновления строительства «Северного потока-2»
- Тела четырёх человек найдены на алтайской турбазе
- Путин разрешил рубку леса у Байкала для расширения БАМа и Транссиба
- Футбольные матчи в России больше не будут переносить из-за коронавируса
- Путин утвердил закон о многодневном голосовании
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru