В Германии посчитали решение CAS слишком мягким

Олимпийская спортивная конфедерация Германии считает, что решение CAS (Спортивного арбитражного суда) в отношении российских спортсменов, которым запретили «из-за допинга» выступать в течение двух лет под своим флагом, было слишком мягким.

В Германии заявили, что решение поддержать «жёсткие санкции WADA» в отношении России было правильным. Однако в конфедерации полагают, что сожалеют, что требования о четырёхлетнем запрете не было полностью удовлетворено CAS.

Россия оспорит запрет посещать Путину Олимпийские игры

Запрет CAS предусматривает также, что Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) должно выплатить WADA взнос в 1,27 млн долларов и десять процентов от общего дохода за 2019 год (или 100 тыс. Долларов) штрафа.

Ранее отмечалось, что решение CAS касается в том числе президента РФ Владимира Путина, которому запрещено в течение двух лет посещение международных спортивных мероприятий, передает Ura.ru.

Телеведущий и спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в эфире НСН прокомментировал санкции CAS, которые на два года оставили российских спортсменов без возможности выступать под национальным триколором, а президента России - без возможности посещать Олимпийские игры.

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ФОТО: pxhere.com
ТЕГИ:ДопингОлимпиада
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