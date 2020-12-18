В Германии посчитали решение CAS слишком мягким

Олимпийская спортивная конфедерация Германии считает, что решение CAS (Спортивного арбитражного суда) в отношении российских спортсменов, которым запретили «из-за допинга» выступать в течение двух лет под своим флагом, было слишком мягким.

В Германии заявили, что решение поддержать «жёсткие санкции WADA» в отношении России было правильным. Однако в конфедерации полагают, что сожалеют, что требования о четырёхлетнем запрете не было полностью удовлетворено CAS.