Россия оспорит запрет посещать Путину Олимпийские игры
Россия намерена оспорить решение Спортивного арбитражного суда (CAS) запретить президенту РФ Владимиру Путину посещать Олимпийские игры и чемпионаты мира в течение двух лет.
Об этом сообщил первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров, назвав это решение «абсолютным беспределом». По мнению сенатора, нельзя оставлять это без внимания, передает РИА Новости.
Ранее CAS сообщил, что запрет касается »представителей правительства России», в том числе президента.
По мнению Джабарова, подобное решение совершенно «юридически неприемлемо».
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов ранее прокомментировал решение о российских спортсменах, которым до конца 2022 года CAS запретил выступать под флагом своей страны, передает РИА ФАН. Он предложил спортсменам выступать не под нейтральным, а под красным флагом.
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