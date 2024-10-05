Пакистан и Танзания отказались от матча со сборной России в октябре
Сборная Пакистана по футболу отказалась от матча со сборной России в октябре, сообщает издание Sport24 со ссылкой на менеджера по связям с общественностью Пакистанской федерации футбола (ПФФ) Мухаммада Яшала Мажара.
По его словам, пакистанская сторона направила Российскому футбольному союзу (РФС) предложение провести матч не в октябре, а в ноябре, чтобы «обеспечить надлежащую подготовку».
Также от проведения в октябре товарищеского матча отказалась Федерация футбола Танзании.
Ранее экс-игрок сборной России по футболу Дмитрий Булыкин в интервью НСН заявил, что не претендует на пост главы Российского футбольного союза и поддерживает нынешнего президента РФС Александра Дюкова
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru