Теннисистка Калинская впервые вышла в четвертый круг Australian Open

Россиянка и американка-победительница US Open 2017 года встретились на корте в субботу, матч завершился со счетом 6:7 (8:10), 6:1, 6:4 в пользу Калинской.

Выход в четвертый круг Australian Open — лучший результат 25-летней россиянки на турнирах Большого шлема, до этого теннисистка не проходила на них далее второго раунда.

Ранее стало известно, что в четвертый круг Australian Open вышли россиянки Мирра Андреева и Мария Тимофеева, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

