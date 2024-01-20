Теннисистка Калинская впервые вышла в четвертый круг Australian Open
Российская спортсменка Анна Калинская обыграла представительницу США Слоан Стивенс в матче третьего круга Открытого чемпионата Австралии по теннису (Australian Open).
Россиянка и американка-победительница US Open 2017 года встретились на корте в субботу, матч завершился со счетом 6:7 (8:10), 6:1, 6:4 в пользу Калинской.
Выход в четвертый круг Australian Open — лучший результат 25-летней россиянки на турнирах Большого шлема, до этого теннисистка не проходила на них далее второго раунда.
Ранее стало известно, что в четвертый круг Australian Open вышли россиянки Мирра Андреева и Мария Тимофеева, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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