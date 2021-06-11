Украина придала официальный статус лозунгам с формы футбольной сборной
Лозунги «Слава Украине!» и «Героям слава!» получили в этой стране официальный футбольный статус, сообщил президент Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Павелко.
«Исполком УАФ единогласно поддержал мое предложение и одобрил футбольную символику Украины», - написал Павелко в Facebook.
По его словам, отныне сборная Украины по футболу сможет использовать в международных матчах «большой герб - карту Украины с Тризубом в центре» наряду с малым гербом УАФ в виде Трезубца с маркировкой «Украина».
Как уточняет ТАСС, речь идет о гербе Украины с картой, включающей Крым.
Ранее сборная Украины по футболу представила форму, в которой команда планировала выступить на Чемпионате Европы. На лицевой части футболки изображены границы Украины, в том числе Крым и неподконтрольные Киеву территории Донбасса. Также на экипировке нанесены лозунги «Слава Украине!» и «Героям слава!»
На дизайн украинской формы отреагировали в МИД РФ, после чего Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) потребовал от Украины убрать с формы надпись «Героям слава!»
Как пояснил Telegram-каналу «Радиоточка НСН» глава Всероссийского объединения болельщиков Александр Шпрыгин, лозунги «Слава Украине!» и «Героям слава!» применялись бандеровцами, фашиствовавшими во времена Второй мировой войны, хотя, если брать эти словосочетания по-отдельности, в них нет ничего экстремистского.
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