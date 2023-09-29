СМИ: WADA допустило нарушение при информировании Валиевой о допинг-пробе
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) не сообщило Камиле Валиевой об обнаружении положительной допинг пробы, сообщает РИА Новости.
Это является нарушением протокола. Уведомление пришло в Международный союз конькобежцев и Международный олимпийский комитет, а только после этого — Этери Тутберидзе, что является процессуальным нарушением.
Ранее заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова заявила, что перенос слушаний по делу российской фигуристки Камилы Валиевой в Спортивном арбитражном суде на 9 и 10 ноября является издевательством, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: WADA допустило нарушение при информировании Валиевой о допинг-пробе
- Шахматистка Костенюк рассказала, почему сменила гражданство РФ
- «АвтоВАЗ» может начать производство новой модели Lada в 2023 году
- Полиция Японии начала использовать ИИ для поиска информации
- Старовойт: Беспилотник повредил подстанцию в Курской области
- Иммунолог предупредил о необходимости вакцинации от гриппа
- СМИ: состоялись тайные контакты чиновников Японии и КНДР
- Полянский: Москва распространила в СБ ООН проект заявления по «Северным потокам»
- Американские конгрессмены проголосовали против исключения помощи Киеву
- Один человек погиб в массовой автоаварии в Саратовской области
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru