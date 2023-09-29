СМИ: WADA допустило нарушение при информировании Валиевой о допинг-пробе

Это является нарушением протокола. Уведомление пришло в Международный союз конькобежцев и Международный олимпийский комитет, а только после этого — Этери Тутберидзе, что является процессуальным нарушением.

Ранее заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова заявила, что перенос слушаний по делу российской фигуристки Камилы Валиевой в Спортивном арбитражном суде на 9 и 10 ноября является издевательством, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

