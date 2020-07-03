ЦСКА признан чемпионом России сезона-2019/20

Федерация хоккея России объявила победителя и призера чемпионата России сезона 2019/20, досрочно завершенного из-за пандемии коронавируса. Как сообщили в пресс-службе ФХР, ЦСКА закончил сезон с 94 баллами. Второе место пришлось поделить между двумя клубами, у которых в копилке оказалось равное количество баллов - казанский «Ак Барс» и петербургский СКА (по 93 очка). На третьей позиции оказалось московское «Динамо» (82).