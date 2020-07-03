ЦСКА признан чемпионом России сезона-2019/20

Федерация хоккея России объявила победителя и призера чемпионата России сезона 2019/20, досрочно завершенного из-за пандемии коронавируса. Как сообщили в пресс-службе ФХР, ЦСКА закончил сезон с 94 баллами. Второе место пришлось поделить между двумя клубами, у которых в копилке оказалось равное количество баллов - казанский «Ак Барс» и петербургский СКА (по 93 очка). На третьей позиции оказалось московское «Динамо» (82).

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В итоговой таблице учитывались результаты первого раунда плей-офф и регулярного чемпионата, сообщает RT.

Ранее серебряный призер молодежного чемпионата мира по хоккею нынешнего года в составе сборной России Егор Замула заявил, что не верит в коронавирус, хоть и соблюдает все санитарные предписания.

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ФОТО: pixabay.com
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