Российский хоккеист отказывается верить в коронавирус
Серебряный призер молодежного чемпионата мира по хоккею нынешнего года в составе сборной России Егор Замула высказал сомнения относительно реальной угрозы новой коронавирусной инфекции. Как передает Sport24, спортсмен признался, что вообще не верит в коронавирус, хотя и выполнил все предписания медиков карантинного характера.
Замула, в частности, применял защитные средства и сам опасался заразиться. Однако болезнь двух его знакомых изменила его взгляд на COVID-19. По словам хоккеиста, один его товарищ заболел в Минске - чувствует себя неплохо, просто «лежит и отдыхает» с заложенным носом. При этом Егор не пояснил, как относится к сообщениям о смертельных случаях среди заболевших.
Защитник системы «Филадельфии» Егор Замула недавно восстановился после операции на спине. 20-летний хоккеист играл с травмой на молодёжном мировом первенстве. В 7 матчах турнира он набрал 5 (2+3) баллов.
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