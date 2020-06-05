Брагин возглавил сборную России по хоккею

Брагин сменит на этом посту Алексея Кудашова, который возглавлял команду с лета 2019 года.

С 2014 по 2020 год Валерий Брагин тренировал молодёжную команду, которая под его руководством завоевала одно золото, четыре серебра и две бронзы на чемпионатах мира.

1 мая стало известно, что Швейцария решила отказаться от проведения Чемпионата мира по хоккею. В 2021 году первенство пройдёт, как и планировалось, в Минске и Риге. Информация об этом опубликована на сайте Международной федерации хоккея.



