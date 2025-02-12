«Зенит» обыграл «Спартак» и завоевал Зимний кубок РПЛ
12 февраля 202500:15
Петербургский футбольный клуб «Зенит» обыграл московский «Спартак» в финальном матче Winline — Зимнего кубка Российской премьер-лиги, сообщает NEWS.ru.
Заключительная игра прошла в Абу-Даби и закончилась со счетом 3:0 в пользу «Зенита». Третье место занял «Краснодар», обыграв московский ЦСКА — 2:1.
Ранее «Зенит» проиграл армянскому «Ноа» в товарищеском матче в Катаре, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru