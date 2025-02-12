«Зенит» обыграл «Спартак» и завоевал Зимний кубок РПЛ

Петербургский футбольный клуб «Зенит» обыграл московский «Спартак» в финальном матче Winline — Зимнего кубка Российской премьер-лиги, сообщает NEWS.ru.

Заключительная игра прошла в Абу-Даби и закончилась со счетом 3:0 в пользу «Зенита». Третье место занял «Краснодар», обыграв московский ЦСКА — 2:1.

Ранее «Зенит» проиграл армянскому «Ноа» в товарищеском матче в Катаре, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
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