«Талант и профессионализм»: Агент Овечкина объяснил успех хоккеиста трудолюбием

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросил свою 30-ю за сезон 2024/25 шайбу в матче чемпионата НХЛ против «Калгари Флэймз». Это уже 19-й сезон в карьере хоккеиста, в котором он забивает 30 и более голов. Помимо прочего Овечкин стал четвертым в истории лиги игроком, кому удалось забросить 30 шайб в одном розыгрыше чемпионата НХЛ в возрасте 39 лет и старше.

Ранее агент Овечкина Глеб Чистяков в разговоре с изданием «Спорт-Экспресс» сообщил, что хоккеист внес некоторые изменения в предсезонную подготовку, однако не уточнил деталей. В разговоре с НСН он также ушел от ответа на этот вопрос, однако отметил, что успех Овечкина был бы невозможен без трудолюбия.

«Секрет такой формы Овечкина - талант и профессионализм. Главное для хоккеиста - оставаться трудолюбивым и ответственно подходить ко всему, что Саша и делает. Не знаю, сколько еще сезонов он может провести на таком уровне, это надо у самого Саши спрашивать», - сказал он.

Национальная хоккейная лига (НХЛ) после матча против «Калгари Флэймз» обновила на своем сайте прогноз, допустив в соответствии с графиком, что Овечкин побьет рекорд канадца Уэйна Гретцки по голам в чемпионатах лиги в гостевом матче против «Каролины Харрикейнз» в ночь на 3 апреля. На данный момент на счету россиянина 883 шайбы, что на 11 меньше рекорда Гретцки, передает «Радиоточка НСН».

