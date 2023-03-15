Три шайбы российских хоккеистов помогли «Вегасу» победить в матче НХЛ

Хоккейный клуб «Вегас Голден Найтс» одержал победу над командой «Филадельфия Флайерс» со счетом 5:3 в матче регулярного чемпионата НХЛ. Об этом сообщил портал Lenta.ru.

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В составе «Вегас Голден Найтс» отличились российские игроки — форвард Павел Дорофеев забросил одну шайбу, Иван Барбашев, которого признали третьей звездой матча, отметился дублем.

Барбашев появился в 68 играх сезона-2022/2023, в его активе 37 очков по системе «гол плюс пас».

Двадцатидвухлетний нападающий Дорофеев отличился во втором матче подряд. Так. 13 марта в ходе матча с «Сен-Луис Блюс» форвард отдал голевую передачу и забил головой. Накануне этой встречи он вернулся в команду из Американской хоккейной лиги. На счету Дорофеева 5 очков в нынешнем сезоне.

Ранее победный гол российского нападающего Владимира Тарасенко помог хоккейному клубу «Нью-Йорк Рейнджерс» одержать победу над командой «Филадельфия Флайерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Федоренко
ТЕГИ:СпортХоккейНХЛ
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