Три шайбы российских хоккеистов помогли «Вегасу» победить в матче НХЛ
Хоккейный клуб «Вегас Голден Найтс» одержал победу над командой «Филадельфия Флайерс» со счетом 5:3 в матче регулярного чемпионата НХЛ. Об этом сообщил портал Lenta.ru.
В составе «Вегас Голден Найтс» отличились российские игроки — форвард Павел Дорофеев забросил одну шайбу, Иван Барбашев, которого признали третьей звездой матча, отметился дублем.
Барбашев появился в 68 играх сезона-2022/2023, в его активе 37 очков по системе «гол плюс пас».
Двадцатидвухлетний нападающий Дорофеев отличился во втором матче подряд. Так. 13 марта в ходе матча с «Сен-Луис Блюс» форвард отдал голевую передачу и забил головой. Накануне этой встречи он вернулся в команду из Американской хоккейной лиги. На счету Дорофеева 5 очков в нынешнем сезоне.
Ранее победный гол российского нападающего Владимира Тарасенко помог хоккейному клубу «Нью-Йорк Рейнджерс» одержать победу над командой «Филадельфия Флайерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ.
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