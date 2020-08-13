Тренер «Рубина» Слуцкий оштрафован и дисквалифицирован на две игры
Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий оштрафован и дисквалифицирован на две игры за оскорбления в адрес судей на матче «Рубин» - «Локомотив». Соответствующее решение принято в четверг на заседании Контрольно-дисциплинарного комитета РФС.
Сумма штрафа составила 200 тысяч рублей. На один из двух матчей Слуцкий получил условную дисквалификацию.
Отмечается, что Слуцкий присутствовал на заседании КДК по видеосвязи.
Матч «Рубин» - «Локомотив» состоялся 11 августа. Слуцкий получил красную карточку и был удален после первого тайма. Игра завершилась со счетом 0:2 в пользу "Локомотива".
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru