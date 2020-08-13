Тренер «Рубина» Слуцкий оштрафован и дисквалифицирован на две игры

Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий оштрафован и дисквалифицирован на две игры за оскорбления в адрес судей на матче «Рубин» - «Локомотив». Соответствующее решение принято в четверг на заседании Контрольно-дисциплинарного комитета РФС.

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Сумма штрафа составила 200 тысяч рублей. На один из двух матчей Слуцкий получил условную дисквалификацию.

Отмечается, что Слуцкий присутствовал на заседании КДК по видеосвязи.

Матч «Рубин» - «Локомотив» состоялся 11 августа. Слуцкий получил красную карточку и был удален после первого тайма. Игра завершилась со счетом 0:2 в пользу "Локомотива".

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Филиппов
ТЕГИ:ФутболЛеонид Слуцкий
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