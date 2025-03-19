Агент Овечкина поддержал идею Путина о матчах между игроками КХЛ и НХЛ
Агент российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина Глеб Чистяков поддержал идею проведения матча команды Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Он заявил NEWS.ru, что, по мнению Овечкина, было бы здорово сыграть матч «Динамо» — «Вашингтон».
Однако, как считает Чистяков, формат такой встречи не понятен, так как «пока это общие фразы». Агент хоккеиста предложил подождать.
Накануне президент РФ Владимир Путин в ходе телефонных переговоров с президентом США Дональдом Трампом предложил провести матчи между игроками НХЛ и КХЛ.
Вице-комиссионер НХЛ Билл Дэйли заявил ранее, что у Национальной хоккейной лиги в настоящее время нет никаких планов по организации или участию в играх с Континентальной хоккейной лигой.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru