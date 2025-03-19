Агент Овечкина поддержал идею Путина о матчах между игроками КХЛ и НХЛ

Однако, как считает Чистяков, формат такой встречи не понятен, так как «пока это общие фразы». Агент хоккеиста предложил подождать.

Накануне президент РФ Владимир Путин в ходе телефонных переговоров с президентом США Дональдом Трампом предложил провести матчи между игроками НХЛ и КХЛ.

Вице-комиссионер НХЛ Билл Дэйли заявил ранее, что у Национальной хоккейной лиги в настоящее время нет никаких планов по организации или участию в играх с Континентальной хоккейной лигой.



