«Только улыбки!»: Сергей Карякин пожелал россиянам позитивных новостей в 2024 году

«Конечно, 2023 год в плане спорта сложно назвать выдающимся. В шахматном плане никаких особых побед не было, да и во многих турнирах россияне не смогли принять участие. Что касается меня, я стараюсь развивать спорт внутри страны, мы уже открыли несколько новых шахматных клубов, мы проводим соревнования – чемпионаты Московской области с самым большим призовым фондом за всю историю. Мы запустили отдельный большой проект с «Единой Россией» - открытие шахматных клубов по всей стране. Будет очень много новых шахматных школ, бесплатных абсолютно, дети по всей стране смогут играть в шахматы», - рассказал он.

Карякин пожелал россиянам оставить все плохое в уходящем году, а в Новом получать только позитивные новости.

«В целом год был непростой для нашей страны, но я вижу большую работу всех наших подразделений. Я хочу пожелать, чтобы в следующем году победа была за нами, чтобы были только одни улыбки и только позитивные новости. Желаю счастья, здоровья, чтобы все мечты сбывались, чтобы все плохое осталось в прошлом году», - отметил он.

Ранее телеведущий и врач Александр Мясников заявил НСН, что минувший год выдался для него знаменательным, а также рассказал, что будущем году планирует покорить новую вершину.

