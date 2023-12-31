«Большие надежды!»: Зюганов поздравил россиян с Новым годом и вспомнил про яйца
31 декабря 202313:00
Политик в эфире НСН призвал россиян сплотиться и пожелал каждой семье мира.
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов в интервью НСН выразил надежду, что 2024 год будет более добрым и удачным, и страна сможет уверенно шагать в будущее.
«Здравствуйте, мои соотечественники, товарищи и друзья! Новый год – это славный праздник, он, прежде всего, вырастает из нашего детства, при этом у многих советское детство было очень чистое. Хочу, чтобы Новый год был более добрым, удачным и радостным. Хочу, чтобы в каждой семье воцарились мир, спокойствие и согласие. Для этого надо одолеть тех, кто бросил нам вызов, максимально сплотиться, хорошо учиться и уверенно шагать в будущее. С Новым годом, добра и удачи всем!», - выступил Зюганов.
По его словам, Новый год – это время больших надежд, при этом они уже начали сбываться.
«Новый год отменить невозможно, также, как и восход Солнца. Все всегда связывают с этим праздником большие надежды, и надежды во многом начинают оправдываться. Во-первых, темпы роста ВВП 3,5% – это выше мировых, за последнее время мы впервые вылезли на это. Да, во многом надо прибавить... И с ценами барахлим: то с яйцом, то с соляркой, то с капустой - давно надо было принимать закон о регулировании цен на товары первой необходимости... А на фронте ситуация изменилась практически по всей линии соприкосновения. Несмотря на то, что натовцы и американцы сколотили новую Антанту, дело идет к тому, что режим на Украине потерпит сокрушительное поражение», - заключил собеседник НСН.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru