Валиева победила на этапе Гран-при по фигурному катанию в Казани

Выступление олимпийской чемпионки-2022 в командном зачете в Казани судьи оценили в 158,42 балла. В сумме с 83,31 балла за короткую программу, Валиева в сумме получила 241,72 балла.

На втором месте оказалась Вероника Яметова (210,34), на третьем - Ксения Синицына (207,55).

Ранее американский журналист Дейв Ливз сообщил о положительном результате допинг-пробы фигуристки Камилы Валиевой. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

