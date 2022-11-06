Валиева победила на этапе Гран-при по фигурному катанию в Казани
Фигуристка Камила Валиева одержала победу на третьем этапе Гран-при России «Идель-2022» в Казани.
Выступление олимпийской чемпионки-2022 в командном зачете в Казани судьи оценили в 158,42 балла. В сумме с 83,31 балла за короткую программу, Валиева в сумме получила 241,72 балла.
На втором месте оказалась Вероника Яметова (210,34), на третьем - Ксения Синицына (207,55).
Ранее американский журналист Дейв Ливз сообщил о положительном результате допинг-пробы фигуристки Камилы Валиевой. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,5 млн+4 566 / сут.
Умерли
391 тыс.+62 / сут.
Выздоровели
20,9 млн+5 735 / сут.
- СК возбудил четвертое уголовное дело после пожара в клубе «Полигон» в Костроме
- Эксперт: Музей парада 1941 года поможет привить молодежи основные ценности нашего государства
- В Киеве заявили о необходимости эвакуации части города на случай длительном отключения электричества
- СМИ: В Сеуле поезд сошел с рельсов
- Арестована директор фирмы, организовывавшая работу сгоревшего ночного клуба «Полигон»
- Десять населенных пунктов в Херсонской области остались без электричества из-за теракта на ЛЭП
- СМИ: Памятник Екатерине II в Одессе затянули черной тканью
- Патриарх Кирилл предупредил об угрозе существованию России
- Нарышкин заявил о косвенной связи сообщений Трасс со взрывами на «Северном потоке»
- ВС РФ уничтожили наемников из США, Британии и Польши у Красного Лимана
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru