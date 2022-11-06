Валиева победила на этапе Гран-при по фигурному катанию в Казани

Фигуристка Камила Валиева одержала победу на третьем этапе Гран-при России «Идель-2022» в Казани.

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Выступление олимпийской чемпионки-2022 в командном зачете в Казани судьи оценили в 158,42 балла. В сумме с 83,31 балла за короткую программу, Валиева в сумме получила 241,72 балла.

На втором месте оказалась Вероника Яметова (210,34), на третьем - Ксения Синицына (207,55).

Ранее американский журналист Дейв Ливз сообщил о положительном результате допинг-пробы фигуристки Камилы Валиевой. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпортПобедаРоссияФигурное Катание
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