«Свобода и эксперименты»: Непомнящий оценил возвращение Карпина в «Ростов»
Карпин получит больше возможностей для творчества в «Ростове», это поможет развиваться российскому футболу, уверен тренер Валерий Непомнящий.
Переход главного тренера российской сборной Валерия Карпина в ФК «Ростов» пойдет на пользу как клубу, так и самому тренеру, отметил советский и российский тренер Валерий Непомнящий в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Российский футбольный союз сообщил о продлении контракта с главным тренером сборной России Валерием Карпиным до конца 2022 года. Об этом сообщила пресс-служба РФС.
«В сегодняшней ситуации это возвращение никак нельзя назвать запасным аэродромом, это вполне понятное, адекватное решение. Действительно, «Ростов» переживает не лучшие времена из-за того, что там потери в составе. Во-вторых, у Карпина с Ростовом связано много, он там постоянно проживает, это тоже имеет какое-то значение. Понятно, что у Карпина [с клубом] связана и творческая ситуация, когда он создавал эту команду, состав. Там работают люди, с которыми ему комфортно», - оценил решение тренер.
При этом возвращение к полноценной работе российской сборной по футболу предсказать сейчас невозможно, однако в этом случае Карпин, скорее всего, покинет свой клуб, напомнил Непомнящий.
«Да, национальная сборная будет продолжать функционировать, сборы командные будут проходить, очевидно, для проведения матчей с командами, которые будем находить, но в этой ситуации более свободен тренер в том смысле, что и творить ему можно, и проводить эксперименты. Интересно будет работать и сборной, с одной стороны, а с другой стороны, конечно, [хорошо], когда в клубе идет постоянная работа, человек постоянно функционирует, так что я это решение воспринимаю как очень логичное, очень правильное и для Карпина, и для «Ростова», и для российского футбола в целом. Пророком не хочу быть, у меня с этим всегда очень плохо, но думаю, что если турнирные задачи будут ставиться перед национальной сборной, то да, решение для [Карпина] будет таким же: работать на постоянной основе, без совмещения какого-то. Но это только мое мнение», - пояснил тренер.
Ранее Украинская ассоциация футбола (УАФ) призвала лишить рекордсмена по количеству матчей за сборную этой страны Анатолия Тимощука всех госнаград и почетных званий, а также спортивных титулов за отказ комментировать спецоперацию российских войск на Украине.
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