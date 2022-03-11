«Свобода и эксперименты»: Непомнящий оценил возвращение Карпина в «Ростов»

Переход главного тренера российской сборной Валерия Карпина в ФК «Ростов» пойдет на пользу как клубу, так и самому тренеру, отметил советский и российский тренер Валерий Непомнящий в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

Российский футбольный союз сообщил о продлении контракта с главным тренером сборной России Валерием Карпиным до конца 2022 года. Об этом сообщила пресс-служба РФС.

«В сегодняшней ситуации это возвращение никак нельзя назвать запасным аэродромом, это вполне понятное, адекватное решение. Действительно, «Ростов» переживает не лучшие времена из-за того, что там потери в составе. Во-вторых, у Карпина с Ростовом связано много, он там постоянно проживает, это тоже имеет какое-то значение. Понятно, что у Карпина [с клубом] связана и творческая ситуация, когда он создавал эту команду, состав. Там работают люди, с которыми ему комфортно», - оценил решение тренер.