«Молчит и не уходит»: На Украине хотят лишить наград тренера «Зенита» Тимощука

Украинская ассоциация футбола (УАФ) призывает лишить рекордсмена по количеству матчей за сборную этой страны Анатолия Тимощука всех госнаград и почетных званий, а также спортивных титулов, сообщает «Чемпионат».

Это связано с тем, что Тимощук, являющийся одним из тренеров «Зенита» из Санкт-Петербурга, не разорвал контракт с российским клубом и не сделал ни одного публичного заявления в связи со спецоперацией на Украине.