«Молчит и не уходит»: На Украине хотят лишить наград тренера «Зенита» Тимощука
Украинская ассоциация футбола (УАФ) призывает лишить рекордсмена по количеству матчей за сборную этой страны Анатолия Тимощука всех госнаград и почетных званий, а также спортивных титулов, сообщает «Чемпионат».
Это связано с тем, что Тимощук, являющийся одним из тренеров «Зенита» из Санкт-Петербурга, не разорвал контракт с российским клубом и не сделал ни одного публичного заявления в связи со спецоперацией на Украине.
При этом в УАФ отмечают, что немецкая «Бавария», за которую также играл Тимощук, публикует заявления и проводит акции в поддержку Украины.
Ранее «Зенит» покинул украинский футболист Ярослав Ракицкий, кроме того, из московского «Динамо» ушел работавший ассистентом главного тренера украинец Андрей Воронин.
Тимощук провел 144 матча за сборную Украины. Он трижды становился чемпионом Украины в составе «Шахтера», дважды чемпионом России в составе «Зенита», дважды чемпионом Германии в составе «Баварии», а также выигрывал Лигу Чемпионов, Кубок УЕФА и Суперкубок УЕФА.
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